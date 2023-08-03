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НовостиОбщество3 августа 2023 12:03

«Врачи боролись до последнего»: раскрыты подробности смерти Мирошниченко

«Пятый канал»: к смерти Мирошниченко могла привести инфекция
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Скончалась народная артистка Ирина Мирошниченко

Скончалась народная артистка Ирина Мирошниченко

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Врачи до последнего боролись за жизнь народной артистки Ирины Мирошниченко, но, так и не смогли спасти легенду кинематографа. По данным источника «Пятого канала», сердце Мирошниченко могла затронуть вирусная инфекция.

«Врачи не перестали бороться за жизнь пациентки, им удалось восстановить ритм. Но вскоре состояние женщины вновь ухудшилось. По некоторым данным, вирусная инфекция затронула сердце», - сообщил источник.

По предварительным данным, женщина страдала от аритмии и пневмонии, которые осложнили ее состояние.

Ранее телеканал «360» сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы, которая умерла в четверг на 82-м году жизни. По его словам, талант, обаяние и интеллигентность звезды фильмов «Старый Новый год» и «Дядя Ваня» вызывали искреннюю любовь зрителей.

По данным «Известий», Ирина Мирошниченко будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.