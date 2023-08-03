Евросоюз ввел санкции против Белоруссии за обход ограничений в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз ввел против Белоруссии санкции за обход ограничительных мер в отношении России.

Как говорится в распространенном Еврокомиссией заявлении, «новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Белоруссии и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Белоруссию».

В заявлении уточняется, что Брюссель запретил экспорт в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, огнестрельного оружия и боеприпасов. Кроме того, ЕС введен запрет на поставки товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.

Напомним, 11 пакет антироссийских санкций был введен Евросоюзом 23 июня, однако не получил поддержки среди ряда европейских политиков. К примеру, глава французской партии Франсуа Асселино назвал "нескончаемой шуткой" вводимые против России санкции, открыто намекнув, что они не работают.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь высмеял заявил, что ЕС не смог ни «поставить Россию на колени», ни добиться мира своими ограничениями.