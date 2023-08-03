В Нижнем Новгороде задержали мужчин, напавших на подростков из-за белых волос

Мужчин, избивших подростков в Нижнем Новгороде, задержали Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали напавших на 18-летних парней на главной пешеходной улице. Поводом для нападения стал их внешний вид – белые волосы. Сразу после нападения следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой». Пока задержаны двое нападавших. Всего же, по словам самих парней, на них напали не меньше десятка мужчин.

- Первыми задержанными оказались двое 16-летних нижегородцев и один 19-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Сейчас подростки доставлены в следственные органы, - сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области. По предварительным данным, поводом для инцидента стал бытовой конфликт.

Напомним, ночью 1 августа трое 18-летних парней гуляли по главной пешеходной улице, как вдруг их остановила толпа мужчин.

- Все случилось около полуночи 1 августа. Увидели толпу людей. Они начали ребятам что-то кричать про волосы белые, вслед свистеть, — рассказала мама одного из потерпевших. Когда подростки обернулись, на них сразу же налетели. Нападавших было около 11 человек.