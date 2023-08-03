«Она была особенной»: Лев Лещенко рассказал о таланте Ирины Мирошниченко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ирина Мирошниченко была потрясающе красивой и очень яркой, но помимо этого она была совершенно особенной. Такое заявление сделал певец Лев Лещенко в беседе с RT.

— Она была, конечно, удивительной артисткой, таким пассионарным человеком, излучавшим добро, любовь к людям, любовь к своей профессии, — подчеркнул Лещенко.

Помимо этого он вспомнил, что когда впервые увидел киноленту «Я шагаю по Москве», то появление в ней Ирины Мирошниченко вызвало у него целую бурю положительной эмоции.

Лещенко считает, что она была настоящей народной любимицей и ее будут помнить долгие годы не только по фильмам, но и по прекрасной жизни, которую она прожила.

Красоту Ирины Мирошниченко оценивают не только мужчины, но и женщины. О ее потрясающих нарядах и отношению к делу высказалась и юмористка Клара Новикова в беседе с телеканалом «360». Она подчеркнула, что актриса всегда была очень требовательна на сцене не только к себе, но и к другим.

О том, насколько была особенной Ирина Мирошниченко, рассказал и актер Леонид Ярмольник в беседе с «Известиями». По его мнению, уход актрисы такого высокого уровня — уход целой эпохи. Артист считает, что по уровню таланта ее можно было сравнить с Мерил Стрип.