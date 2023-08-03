«Она не знала покоя»: коллеги рассказали, какой Мирошниченко была при жизни

Ирину Мирошниченко вспоминают и зрители, и коллеги Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Мирошниченко была активным и открытым человеком, всегда готова была помочь другим. Об этом сообщила RT директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

«Редко какой народный артист столько сил и времени отдавал своим коллегам. Если нужно было помочь кому-то, то Ирина всегда отвечала. Это же такая была энергия, она вообще не знала покоя: концерты, спектакли, ходатайства...», - рассказала Гущина.

Она отметила, что Мирошниченко также «могла открыть любую правительственную дверь» в том случае, если ее коллегам-актерам действительно была нужна помощь. При этом, артистку отмечали такие качества, как достоинство, гордость, оптимизм и благодушие.

Ранее в интервью «Российской Газете» сама Мирошниченко рассказала о важных людях в своей судьбе. Среди них она назвала актера и режиссера Бориса Ливанова, педагога в Школе-студии МХАТ - Василия Маркова, актера и режиссера Олега Табакова.

По данным телеканала «360», Ирина Мирошниченко дебютировала в кино на третьем курсе Школы-студии МХАТ. Она сыграла в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». После окончания школы она всю свою карьеру совмещала съемки в фильмах и игру в театре. Во МХАТе она проработала с 1965-го по 2022 год.