Житель Иркутска умер в Анапе после катания на «банане» Фото: Виктор КЛЮШКИН

Вечером 2 августа 2023 года в Анапе произошла трагедия - турист из Иркутска умер после катания на водном аттракционе, известном как «банан». Мужчина почувствовал себя плохо, его вернули на берег, но уже после приезда бригады скорой помощи он скончался. Об этом сообщил «КП-Краснодар».

«Мужчина умер клинической, биологической смертью в присутствии «Скорой помощи»», - заявили KP.RU в прокуратуре Краснодарского края.

52-летний житель Иркутска решил прокатиться на аттракционе, в большой и весёлой компании. Поначалу всё шло хорошо, но в какой-то момент соседи туриста заметили, что он плохо выглядит. Они сообщили об этом сотрудникам аттракциона, и всю группу спешно вернули на берег.

К мужчине приехали врачи, провели все необходимые действия, и долго боролись за жизнь пациента, однако туристу становилось всё хуже и хуже. Позже в надзорном ведомстве региона заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ.

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