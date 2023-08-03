МИД Индии опроверг сообщения о противодействии Дели расширению БРИКС Фото: REUTERS

Сообщения о том, что Индия якобы противодействует расширению БРИКС, являются спекуляциями, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел страны Ариндам Багчи.

В беседе с ТАСС дипломат отметил, что в Нью-Дели видели некоторые из «безосновательных спекуляций» о якобы имеющихся у Индии возражениях против расширения организации. Как заявил Багчи, эти данные «просто-напросто неправда», и Индия подходит к вопросу расширения БРИКС «непредвзято и с позитивным настроем».

Напомним, агентство Reuters сообщало, что против увеличения количество членов БРИКС выступает Бразилия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение БРИКС в любом формате позитивно повлияет как на развитие организации, так и на ее укрепление. Он напомнил, что в августе 2023 пройдёт саммит объединения, который будет решающим в вопросе расширения.