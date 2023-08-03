Forbes: ВСУ начали использовать советские танки из-за потери западной техники Фото: Александр КОЦ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось начать использовать старые советские танки из-за существенных потерь техники, которые им поставили страны Запада. Такое заявление сделал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«Из-за больших потерь украинцы начали перебрасывать на передовую менее оснащенные бригады с советскими танками Т-72 и БМП», - сообщил журналист.

Экс пояснил, что с начала наступления украинской армии на Южном направлении она столкнулась с сильной российской артиллерией, а также минными полями. Как следствие, ВСУ приходится уходить со своих позиций.

При этом, по мнению обозревателя издания, решение командования украинской армии использовать советскую технику может привести к большой беде для простых военных. Экс пояснил, что если такой танк наедет на мину, то у тех, кто в нем находится, почти не будет шансов выжить.

Ранее автор American Conservative Брэдли Девлин заявил, что Вооруженным силам Украины потребуется не один год для того, чтобы прорвать оборону России. Он отметил, что затянувшееся наступление ВСУ буксует уже два месяца.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно назвал потери ВСУ за июль 2023 года. Они составили 20 824 человека и 2227 единиц вооружения. В частности, украинская армия потеряла десять танков Leopard, 11 боевых машин пехоты Bradley, 40 артиллерийских систем М 777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши. Как отметил министр, поставляемое Украине странами Запада оружие не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает конфликт.