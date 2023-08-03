«Воплощение актерского таланта»: актриса Немоляева рассказала о работах умершей Мирошниченко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что народная артистка РСФСР Светлана Немоляева не была близко связана творчески с Ириной Мирошниченко, после ее смерти она не просто выразила соболезнования близким, но и рассказала о ее невероятном таланте в беседе с RT.

— Мирошниченко была настоящим воплощением актерского таланта, работала с хорошими режиссерами и в целом была интересной актрисой, — сказала Немоляева.

Она также отметила, что вместе с уходом Ирины Мирошниченко, уходит и целое поколение, которое прославляло российский и советский театр. Таких актеров невозможно ни с кем сравнивать, поэтому потеря такого таланта — горе.

Известный российский режиссер Никита Михалков и вовсе считает, что такой невероятный талант Ирине Мирошниченко был послан Богом, как и обворожительная внешность. Об этом он рассказал в беседе и «Известиями». Режиссер отметил, что она обладала огромное жизненной и творческой энергией.

Некоторым людям до сих пор не хочется верить в смерть Мирошниченко. Знаменитый советский диктор Анна Шатилова отказывается верить в то, что ее любимой актрисы не стало. В разговоре с телеканалом «360» диктор вспомнила, что Мирошниченко всегда была оптимисткой и всегда звала ее на свои концерты.