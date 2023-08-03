Генерал Соколовский: пилоты Польши готовы применить оружие на границе с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские пилоты, которых перевели на границу с Белоруссией, без колебаний используют вооружение в случае, если будет небезопасно. Об этом заявил генерал Марек Соколовский на совещании с министром нацобороны Польши Мариушем Блащаком.

По словам польского генерала, по распоряжению министра боевые вертолеты были переведены на границу Польши и Белоруссии. У пилотов данных воздушных сужен есть боевой опыт в Афганистане.

"У них есть опыт, и если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение", - отметил генерал.

Министр нацобороны также заявил, что на границе страны с Белоруссией нужно усилить военное присутствие, поскольку провокаций, по его мнению, станет еще больше.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, комментируя переброску войск на восток республики, заявил об опасениях, что бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" попадут в страну из Белоруссии под видом мигрантов.