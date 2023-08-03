«Это не грипп»: актриса Лужина не верит в диагноз умершей Мирошниченко Фото: Иван ВИСЛОВ

Сообщение о смерти актрисы Ирины Мирошниченко без сомнения потрясло весь актерский мир. Актриса Лариса Лужина и вовсе не верит в то, что причиной смерти мог стать обычный грипп. В беседе с сайтом mk.ru она заявила, что вероятно у нее был более серьезный вирус.

— Я даже не ожидала, что так все закончится. Она была полная энергии женщина: красивая, очень обаятельная, улыбающаяся, открытая. Любила жизнь. И вдруг ее не стало за неделю. Безумно больно, — подчеркнула Лужина.

По ее мнению сейчас много разных вирусов ходит, поэтому иногда врачи не могут сразу точно определить и поставить диагноз. Лужина отметила, что Мирошниченко была в хорошей форме и работала до последнего, поэтому обычный грипп не должен был дать такие последствия.

Ранее KP.RU рассказывал о смерти народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Она скончалась на 82-м году жизни, а последние дни она провела в реанимации Московской инфекционной больницы.