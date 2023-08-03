Медведев заявил об устранении дисбаланса в выплатах мобилизованным и контрактникам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 3 июля, заявил, что дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников устранен.

«Устранен дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников», - сообщил зампред Совбеза на совещании, посвященном вопросам доукомплектования Вооруженных сил России.

Медведев также рассказал, что на сегодняшний день для контрактников установлена единовременная выплата, а также введены кредитные каникулы и обеспечено сохранение их рабочих мест на период прохождения службы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить своевременные выплаты довольствия россиянам, призванным в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации. Кроме того, Минобороны и Минфину было поручено установить для мобилизованных граждан размеры денежного довольствия и отдельных выплат размере не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц.