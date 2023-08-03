Захарова распутала цепочку событий, приведших к выдаче МУС ордера на арест Путина

Захарова заявила о британском лобби в деле о выдаче МУС ордера на арест Путина Фото: Иван МАКЕЕВ

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой была пролоббирована Великобританией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале дипломат заявила, что после замены судьи в Палате предварительного производства МУС на представителя Коста-Рики у «английского лобби появился перевес», однако ему нужен был абсолютный контроль над решениями МУС. Она обратила внимание, что в тот же день родного брата прокурора МУС Карима Хана, обвиненного в педофилии, выпускают досрочно из английской тюрьмы, после чего прокурор обратился в Палату с запросом на утверждение ордеров.

«Однако Палата медлит. Тогда Лондон организует донорскую конференцию для МУС и назначает ей дату 20 марта, намекая МУС, что до этого срока, если в Гааге хотят увидеть британские отчисления, нужны результаты. Судьи легко покупаются», – отметила Захарова.

Как напомнила представитель МИД России, МУС выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой 17 марта, то есть за три дня до проведения конференции доноров. Эти решения суда являются «полностью разыгранным дешевеньким сценарием на британские деньги», добавила дипломат.

Как писал сайт KP.RU, 17 марта 2023 непризнаваемый Россией МУС, расположенный в Гааге, выдал ордер на арест президента России и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.