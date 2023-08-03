Мишустин сообщил, что кабмин РФ создаст механизм снижения пошлин для поставок в дружественные страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство РФ намерено внедрить механизм временного снижения экспортных пошлин для того, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны. Об этом в четверг, 3 июля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья, правительство предлагает ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций», - заявил председатель правительства на заседании кабмина.

Он пояснил, что речь идет о возможности снижения на срок до шести месяцев экспортных пошлин и об установлении временных, не более чем на один год, пониженных или нулевых таможенных ставок на вывоз продукции в рамках определенного объема.

Мишустин уточнил, что в четверг, 3 августа, в Госдуму будут направлены поправки в закон о таможенном тарифе, которые позволят наделить правительство РФ соответствующими дополнительными полномочиями.

Как пояснил премьер, такая мера направлена на оказание поддержки тем регионам РФ, в отношении которых введен режим внешний ограничений, а также субъектам страны, в которых из-за изменения логистических маршрутов увеличились транспортные издержки и подорожали экспортные поставки местных организаций.

Ранее президент России Владимир Путин, обладающий правом принимать специальные решения в рамках указа о запрете поставок российской нефти, внес в документ поправки, согласно которым дружественные страны смогут приобретать нефть по ценам ниже установленного потолка.