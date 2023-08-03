Ведущие отраслевые организации России проведут ряд деловых миссий в Африке

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Ряд ведущих российских отраслевых организаций, таких как «Российский экспортный центр», Фонд Росконгресс, «ВЭБ.РФ, «Росгеология», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата России, «Опора России» и Евразийская экономическая комиссия, проведут несколько крупных миссий в странах Африки, что стало возможным благодаря договорённостям на форуме Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

«Речь идет об энергетике, включая возобновляемые источники энергии, развитии инфраструктуры, особенно строительство железных дорог и жилья, добыче и переработке полезных ископаемых, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, геологоразведке, медицине, науке и образовании», - обозначил сферы взаимодействия ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий формата Россия - Африка Антон Кобяков.

Эти мероприятия необходимы для укрепления партнёрских отношений между российскими и африканскими организациями, а также для развития торгово-экономического и инвестиционного потенциала. Также известно, что участие в деловых миссиях примут и другие представители российского бизнеса, в том числе из сфер АПК, разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, электронных сервисов и энергетики.

Ранее KP.RU сообщил об итогах саммита Россия - Африка, который прошёл 27-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге.