Врач назвала продукты, которые помогут быстро уснуть

Для хорошего сна необходимо правильно питаться Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Питание может повлиять на качество сна, список продуктов для быстрого засыпания назвала «Газете.Ru» врач общей практики Елена Горина.

«Неправильная диета может спровоцировать бессонницу. Чтобы спать крепче стоит есть индейку, бананы и молоко», - сказала Горина.

Она добавила, что вишня и киви — это одни из немногих природных источников мелатонина, который часто назначают в качестве снотворного.

При этом, по словам медика, перед сном лучше воздержаться от употребления кофе, сладостей, в которых содержатся быстрые углеводы, вредных жиров. Дело в том, что эти продукты активизируют работу мозга, из-за чего заснуть будет трудно. С другой стороны, вредно и перезагружать пищеварительную систему — в этом случае сон будет поверхностным и организм не успеет отдохнуть.

Ранее KP.RU сообщал, что важное значение имеет поза во время сна. Самый безопасный вариант – спать лежа на спине: так шея и позвоночник не нагружаются. Также вечером лучше проветрить комнату, убрать в сторону смартфон и закрыть окна плотными шторами.