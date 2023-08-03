Медведев: более 231 тысячи человек подписали контракт с армией России в 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о доукомплектовании российской армии в текущем году, заявил, что контракт с Министерством обороны за этот год подписали уже более 231 тыс. человек. Об этом Медведев сообщил в ходе совещания на соответствующую тему.

«По данным министерства обороны с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек», - заявил Медведев.

Как подчеркнул зампред Совбеза, сегодня существует важная задача - повышать и поддерживать престижность службы по контракту в российской армии. Для этого принимаются различные экономические, социальные и организационные решения. Всё это делается, чтобы контрактники были социально защищены, имели страховку, хороший доход и были уверены в том, что их семьи не останутся без поддержки.

Ранее KP.RU сообщил, что 3 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, который гарантирует обязательное страхование всем членам добровольческих подразделений в зоне СВО.