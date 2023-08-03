Что произошло за день: главные события 3 августа 2023

Медведев: свыше 231 тысячи человек подписали контракт с армией России в 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о доукомплектовании российской армии в текущем году, заявил, что контракт с министерством обороны за этот год подписали уже более 231 тысячи человек. Как подчеркнул зампред Совбеза, сегодня существует важная задача по повышению престижности службы по контракту в российской армии. Для этого принимаются различные экономические, социальные и организационные решения.

Между тем президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы все российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Глава государства отметил, что министерства и ведомства обратились с просьбой продолжить практику, когда ездят на машинах иностранного производства. Однако российский лидер ответил, что это должно быть абсолютно исключено.

Также стало известно, что совет директоров Банка России утвердил логотип национальной цифровой валюты страны – цифрового рубля. Логотип представляет собой два связанных элемента – знак рубля и обрамляющую его окружность, которая повторяет форму традиционной монеты и перекликается с логотипом Центробанка. Основными цветами логотипа цифрового рубля выбраны кораллово-алый и белый.

Тем временем правительство Российской Федерации приняло распоряжение, согласно которому Норвегия вошла в список иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении российских дипломатических представительств.

В четверг, 3 июля, в возрасте 81 года умерла народная актриса РСФСР Ирина Мирошниченко. Последние дни своей жизни она провела в реанимации Московской инфекционной больницы. Актрису госпитализировали в тяжелом состоянии 30 июля с гриппом. Врачи ввели народную артистку в медикаментозную кому и поддерживали ее жизнь через ИВЛ. Но спасти Мирошниченко не удалось. Похороны народной артистки на Троекуровском кладбище 7 августа 2023 года.