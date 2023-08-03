МИД России ввел квоты на численность дипломатов Румынии в РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России ввело квоты на численность румынских дипломатов в РФ. Соответствующая нота была вручена временному поверенному в делах Румынии в России Константину Ионицэ.

«3 августа временный поверенный в делах Румынии в РФ К.Ионицэ был вызван в МИД России, где ему была вручена нота о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России», – сказано на сайте ведомства.

Как объяснили в министерстве, введение квот стало ответной мерой на ограничения численности персонала посольства РФ в Бухаресте и Генерального консульства России в Констанце. В МИД заявили, что Москва оставляет за собой право на дополнительные ответные меры в связи с последовательно проводимой Бухарестом недружественной политики по отношению к РФ.

Как писал сайт KP.RU, в начале июня Министерство иностранных дел Румынии потребовало, чтобы Россия сократила численность своего посольства в Бухаресте на 51 должность. Мера отражает текущий уровень двусторонних отношений, которые испортились после начала спецоперации на Украине, отметили в ведомстве.