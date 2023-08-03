American Conservative: удары РФ по военным складам в Одессе шокировали Запад Фото: REUTERS

Власти западных стран остались в шоке после российских ударов по военным объектам в Одессе и прекращения зерновой сделки. Такое заявление сделал Дуг Бандоу в статье для издания American Conservative.

«После этого некоторые западные чиновники начали призывать к агрессивным действиям против России, которые чреваты конфликтом», - заявил автор.

По его мнению, страны Запада делают все, чтобы разжечь конфликт с Россией. Бандоу считает, что Соединенные Штаты не должны предпринимать никаких действий, которые могли бы привести к ядерной войне, если Украина не представляет для них жизненно важного интереса.

Автор также отметил, что главным долгом американского правительства перед его народом является обязательство держаться подальше от конфликта, который их не касается.

Напомним, черноморская зерновая инициатива прекратила функционирование со вторника, 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва возобновит действие соглашения, если все данные ей западными странами обещания будут выполнены.

Сайт KP.RU писал, что в ночь на вторник, 18 июля, российские войска нанесли удар по объектам, где готовились теракты в отношении России с применением дронов. Вооруженные силы России также уничтожили места, где изготавливались вооружения на судоремонтном заводе около Одессы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что такие действия стали ответом Москвы на теракт на Крымском мосту.