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НовостиОбщество3 августа 2023 14:59

В Екатеринбурге отца девочки, найденной на улице, обнаружили мертвым

Мать девочки удалось найти спустя сутки
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В Екатеринбурге отца девочки, найденной на улице, обнаружили мертвым

В Екатеринбурге отца девочки, найденной на улице, обнаружили мертвым

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге нашли мертвым 34-летнего Олега Н., который незадолго до этого оставил на детской площадке пятилетнюю девочку. Ребенок 2 августа был обнаружен на Эльмаше, спустя сутки удалось найти мать девочки.

Мама ребенка рассказала, что ее муж уехал кататься на велосипеде и перестал выходить на связь, его телефон был недоступен. Девочка живет с мамой, бабушкой и отцом в одном из домов в Академическом районе, это примерно в 20 километрах от места, где была найдена малышка.

Спустя время ребенка привезли домой полицейские, ее опознала бабушка. Мама ребенка заявила, что никаких претензий ни к кому не имеет и потребовала прекратить разбирательство. Через пару часов был найден труп мужчины, он находился неподалеку от места обнаружения ребенка. Знакомые отмечают, что Олег вместе с женой Алексей перебрался в Екатеринбург из Озерска семь лет назад.