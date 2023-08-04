Минобороны показало работу операторов российских беспилотников в зоне СВО Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры работы операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции. Дроны и беспилотники применяются российскими военнослужащими для выполнения широкого спектра задач, от разведки до прямого поражения противника.

«Наши основные действия здесь – это наблюдение и обнаружение техники и живой силы противника. Также корректировка огня артиллерийских, минометных, танковых расчетов. Мы также с другими подразделениями налаживаем взаимодействие, обмен разведданными, наблюдение за противников при помощи средств БПЛА, оптической, радиоэлектронной разведки», - рассказал оператор разведывательных дронов с позывным «Камень».

После работы разведчиков, в дело вступает другая группа, которая готовит ударные беспилотники. Основные преимущества атакующих беспилотников - их скорость, манёвренность, и крайне низкая стоимость. Фактически, к ударному дрону крепится фугасный снаряд, который детонирует во время столкновения аппарата с техникой противника. Выдерживают такую встречу только танки, и то не всегда - если попасть в нужное место, то и танк будет уничтожен одним дешёвым дроном.

«У нас ребята, которые мастера в этом деле, придумывали различные виды именно большего радиуса поражения с дополнительными зарядами, такими как тротил, пластид, также брали за основу либо гранату, либо ВОГ, и дополнительный заряд крепили уже рядом к ним тротил или пластид, чтобы брать большую площадь поражения, большую силу взрыва», - рассказывает «Камень».

Беспилотники активно применяются на протяжении всей спецоперации, и стали незаменимой частью конфликта. С их помощью ведётся наблюдение за техникой противника, передаются разведданные, уничтожаются опорные пункты и вооружение ВСУ, и из-за такой востребованности БПЛА, и их операторы, работают круглые сутки.

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