Минфин США ввел санкции против нескольких структур РАН Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении нескольких структур Российской академии наук (РАН), сообщает Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Как говорится на сайте ведомства, под санкции попали Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН. Стоит отметить, что в отношении последнего санкции США уже действовали – в сентябре 2022 Вашингтон ввел против института ограничения за нарушение режима экспортного контроля.

Как писал сайт KP.RU, в июле Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против советника по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексея Кудрина и еще 17 россиян. Также в санкционный список США были внесены банки «Тинькофф» и «Солидарность», «Тульский патронный завод», завод «Арсенал», Сахалинское морское пароходство и 14 судов, связанных с РФ, Тамбовский и Казанский пороховой заводы и ряд других предприятий российского военно-промышленного комплекса.