Минюст России внес организацию Wild Salmon Center в список нежелательных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России внесло в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, американский Wild Salmon Center («Центр дикого лосося»).

«Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», – сказано на сайте ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 3 августа, Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ организацию «Центр европейских исследований имени Вилфрида Мартенса» («Martens Centre»). По данным ведомства, с 2014 года НПО занималось созданием негативного образа России, прикрываясь просветительской деятельностью.

Напомним, в конце июля Минюст России внес в список нежелательных на территории РФ норвежскую организацию Human Rights House Foundation, а также все ее филиалы, расположенные в Литве, Грузии, Армении и на Украине.