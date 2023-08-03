Экс-разведчик США Риттер: ВСУ вскоре потерпят стратегическое поражение от России Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер, выступая в эфире YouTube-канала Judging Freedom, заявил о том, что уже в ближайшее время Россия может нанести ВСУ стратегическое поражение, так как украинские войска исчерпали все доступные резервы.

«Украина проигрывает по всем направлениям, ВСУ истощили свои резервы и находятся на грани полного краха», - уверен Риттер.

Военный подчеркнул, что российские войска как никогда близки к выполнению одной из основных задач специальной военной операции - нанесению стратегического поражения ВСУ. Основывает свои заявления американский разведчик на том, что украинские войска так и не смогли прорвать оборону России, несмотря на всю поддержку, технику, оружие, наёмников и обучение Запада.

Кассетные боеприпасы, которые так хотели заполучить в Киеве, также не оказали никакого эффекта на ход украинского наступления.

Ранее KP.RU сообщил, что в среднем за день погибает около 400 украинских военнослужащих, которых киевский режим бросает на минные поля и укрепления ВС РФ.