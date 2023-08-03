Финансист Ордов: закупка валюты по бюджетному правилу повлияет на курс рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов будет закупать валюту по новому бюджетному правилу за счет нефтегазовых сверхдоходов, что может повлиять на курс рубля. Об этом рассказал финансист Константин Ордов в беседе с «Лентой.ру».

— У нас с этого года действуют новые принципы бюджетного правила. Если раньше все, что получалось нашими экспортерами сверх определенной цены нефти в долларах, перечислялось в Фонд национального благосостояния, — подчеркнул специалист.

Ордов уточнил, что для российского правительства было важно определить, как лучше всего хранить эти средства.

При этом нынешнее ослабление рубля эксперты связывают с сокращением профицита торгового баланса России, что и стало причиной снижения притока валюты в страну. Эта ситуация обусловлена сезонным фактором.

Также август считается сезоном отпусков, который обычно служит увеличением спроса на валюту. Из-за этого падает количество предложений на иностранные деньги. Об этом рассказали «Известия».