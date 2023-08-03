Немецкий депутат Штегнер: адепты силового решения конфликта на Украине ошиблись Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Желающие быстро разрешить украинский конфликт с помощью растущих поставок вооружения Киеву ошиблись. Сейчас нужно приложить дипломатические усилия, отметил депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер на радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, при рассмотрении ситуации необходимо, чтобы роль играли политические, экономические, гуманитарные и дипломатические усилия.

"Сейчас нужно признать, что оценка тех, кто руководствовался одной лишь военной логикой изменилась и они во многом обманулись", - заявил Штегнер.

Он считает, что это подтвердило затягивание боевых действий, из-за которых страдает население. Политик также не поддержал поставку кассетных боеприпасов и ракет Taurus

Между тем, экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что уже в ближайшее время Россия может нанести ВСУ стратегическое поражение, поскольку войска Украины исчерпали все доступные резервы.