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НовостиПолитика3 августа 2023 16:13

Депутат Чепа: зерновая сделка может возобновиться при выполнении договоренностей

Россия готова и без чьей-то помощи поставлять зерно бедным странам, считает он
Роман ПОЛОСИКОВ
Депутат Чепа: зерновая сделка может возобновиться при выполнении договоренностей

Депутат Чепа: зерновая сделка может возобновиться при выполнении договоренностей

Фото: Николай ХИЖНЯК

Зерновая сделка может возобновиться только в случае выполнения условий России, которые так и не начали соблюдать. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

— Все будет зависеть от выполнения договоренностей. На саммите «Россия — Африка» президент России Владимир Путин подробно разъяснил всем представителям африканских стран причину выхода из сделки, озвучил наши предложения, — подчеркнул депутат.

Он также добавил, что Россия готова самостоятельно поставлять зерно и удобрения в бедные страны без чьей-либо помощи.

При этом ранее президент России Владимир Путин заявил в беседе с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что вернуться к зерновой сделки страна может только после выполнения Западом всех обязательств перед российской стороной. Обсуждение этой темы происходило во время телефонного разговора двух лидеров государств. Об этом рассказали на сайте телеканала «360».