В Каменске-Уральском двое мужчин бросили девушку в фонтан из-за синего цвета волос Фото: кадр из видео

В Каменске-Уральском двое мужчин избили и бросили в фонтан девушку из-за ее цвета волос.

Как передает «КП – Урал», агрессивно настроенным мужчинам не понравилось, что девушка ходила с синими волосами. На видеозаписи видно, как они тащат ее к фонтану и кидают в него. Затем один из мужчин бросил в нее продукты, а другой несколько раз ударил по лицу, встав на бортик фонтана.

Спустя некоторое время пострадавшей удалось убежать от молодых людей под неодобрительные крики обидчиков. Сообщается, что мужчины не только искупали девушку в фонтане и избили ее, но и угрожали ей убийством.

Как рассказали в Межмуниципальном отделе МВД «Каменск-Уральский», 18-летняя пострадавшая обратилась в полицию, попросив привлечь избивших ее мужчин к уголовной ответственности. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства инцидента.

Напомним, 10 июля в Электростали двое молодых людей напали на мужчину, потому что им не понравилась его прическа, выкрашенная в зеленый цвет. Они нанесли ему ножевые ранения, срезав кусок кожи с головы вместе с волосами.