Премьер Индии Моди заявил о личном участии в саммите БРИКС в ЮАР Фото: REUTERS

Индийский премьер-министр Нарендра Моди решил лично участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

По его словам, у него состоялся разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

"Сейчас заметен прогресс в двустороннем сотрудничестве в связи с празднованием 30-летия наших дипломатических отношений. С нетерпением жду возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце этого месяца", - отметил политик.

В каком именно формате Модифицирования примет участие - пока неизвестно.

Ранее премьер-министр Индии говорил об отказе в участии саммита БРИКС в связи с тем, что на нем не будет президента России Владимира Путина.