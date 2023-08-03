Депутат Шолохов предложил устроить Джонни Деппу экскурсию по литературным местам Фото: REUTERS

В ходе визита голливудского актера Джонни Деппа в Россию его обязательно стоит провести по местам, связанным с отечественной литературой. Такое мнение выразил зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

— Если он все-таки сюда приедет, помимо обязательного набора из Кремля, Третьяковки и Большого театра я бы, конечно, ему показал места, связанные с нашей литературой. Потому что русская литература — самая непревзойденная в мире, — подчеркнул Шолохов.

Внук великого писателя Михаила Шолохова добавил, что такая экскурсия позволит Деппу глубже проникнуться русской культурой. При этом особое внимание депутат предложил обратить на наследие одного из величайших отечественных писателей — Александра Сергеевича Пушкина. Множество музеев, посвященных его творчеству, есть не только в Москве, но и в Подмосковье.

Напомним, что визит Джонни Деппа в Россию может состояться 10 ноября 2023 года. Он будет выступать на концерте своей группы, а также должен записать совместную песню с группой «Яморе». Менеджер группы рассказала, что пока звезда Голливуда не очень хорошо себя чувствует, но до намеченной даты его здоровье должно нормализоваться.