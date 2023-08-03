Крупный град повредил более 50 домов на Кубани Фото: соцсети

Крупный град выпал в Апшеронском районе Краснодарского края, повредив более 50 домов.

Как пишет «КП – Кубань», некоторые градины оказались в размерах больше крупного яблока. В управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что от жителей частных домов в ведомство поступило 55 заявок о повреждении кровель.

Наибольший ущерб непогода нанесла селу Черниговскому, где была частично повреждена кровля местной администрации, побиты огороды и автомобили. В настоящее время комиссии проводят оценку ущерба.

Напомним, в июле в Лазаревском районе Сочи прошел град размером с голубиное яйцо, повредив крыши частных домов и машины. Жители боялись выходить на улицу, чтобы накрыть свои машины и уберечь огороды от стихии.

В начале прошлого месяца на Сочи обрушились обильные осадки, превратив улицы в реки. Ливни в городе были настолько сильные, что несколько автомобилей унесло потоком воды.