Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Московского художественного театра имени А.П.Чехова в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ирины Петровны Мирошниченко. Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров – легендарных мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Мирошниченко прославилась не только как артистка театра, но и как героиня великолепных фильмов. Как подчеркнул президент, талант, внутренняя культура и достоинство, а также уважение к коллегам и зрителям снискали ей высочайшее профессиональное признание и народную любовь.

Как писал сайт KP.RU, Ирина Мирошниченко скончалась в четверг, 3 августа, на 82 году жизни. Последние дни своей жизни актриса провела в реанимации Московской инфекционной больницы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии 30 июля с гриппом, затем ввели в медикаментозную кому и поддерживали жизнь через аппарат ИВЛ.

В понедельник, 1 августа, в прессу просочились сообщения об остановке сердца у Мирошниченко, но тогда врачам удалось восстановить сердцебиение. В 2021 году она тяжело переболела коронавирусной инфекцией. Последние полгода артистка редко появлялась на публике.