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НовостиПолитика3 августа 2023 17:36

Полковник США Макгрегор предупредил о возможном вторжении Польши на Украину

Такое решение может обернуться катастрофой
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Полковник США Макгрегор предупредил о возможном вторжении Польши после провала ВСУ

Полковник США Макгрегор предупредил о возможном вторжении Польши после провала ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что самым опасным сценарием развития ситуации после разгрома украинской армии является ввод войск Польши на Западную Украину.

"Сейчас мы приближаемся к такому сценарию развития конфликта, который, по моему мнению, самый опасный", - заявил он в интервью YouTube-каналу RonPaulLibertyReport.

Кроме того, по словам офицера, изначально было понятно, что Украина не может противостоять ВС РФ. Бывшая советская республика находится на грани катастрофы, поскольку она в буквальном смысле превращается в кладбище.

Эксперт считает, что Польша может воспользоваться положением и ввести войска на Западную Украину. Такое решение обернется катастрофой.

Ранее редактор издания My l Polska Ян Энгельгард заявил, что Польша оказалась в тупике из-за своей проукраинской позиции. Он указал на "удобные" для Украины тезисы, помогающие ей получать военную помощь.