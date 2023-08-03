Трамп заявил о готовности к аресту по обвинениям в штурме Капитолия Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в организации беспорядков на Капитолийском холме в январе 2021 года.

«Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы», – написал политик в социальной сети Truth Social и добавил.

Как отметил экс-президент США, он «горд быть арестованным» за действия своих сторонников.

Напомним, новые обвинения против Трампа будут рассмотрены в четверг, 3 августа. Экс-главе государства вменяют два сговора, осуществленных с целью создания помех работе Конгресса по подсчету голосов.

Прокуратура США уже потребовала провести заседание в кратчайшие сроки, но ведомство будет вынуждено ориентироваться и на другие дела против Трампа, которые рассматривались во Флориде и в Нью-Йорке. Несмотря на уголовные дела против него, конституция страны не запрещает политику баллотироваться в президенты и избираться.

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