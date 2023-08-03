Более 120 кандидатов претендуют на место новых губернаторов в регионах РФ

Предстоящей осенью в стране пройдут выборы, в них примут участие 63 тысячи кандидатов. Об этом со ссылкой на первого замглавы комиссии Общественной палаты России Максима Григорьева сообщает «Ридус».

«В региональных выборах, которые пройдут 10 сентября 2023 года, примут участие 63 тысячи кандидатов от 23 политических партий», - рассказал Григорьев.

Член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына добавила, что весной в более 20-ти регионах пройдут выборы губернаторов. Большинство кандидатов в главы регионов являются представителями различных партий, и лишь 10-ть — самовыдвиженцы.

«Уже выдвинуто 125 кандидатов, из них 115 — представители разных партий. 17 из 21 губернаторов идут на второй срок», - пояснила Кислицына.

Ранее KP.RU сообщил, что в этом году в Московской области пройдут выборы губернатора и депутатов местных советов депутатов в десяти городских округах. Впервые выборы губернатора будут проходить в течение трех дней (8, 9, 10 сентября) и впервые же проголосовать можно будет как очно, так и в электронной форме - только определиться, как именно, нужно заранее.