Эксперт прогнозирует уменьшение числа вакансий в посольстве Норвегии

Норвегия попала в список недружественных стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Включение Норвегии в список недружественных стран не сможет повлиять на экономическую ситуацию в РФ, единственное последствие — это уменьшение числа вакансий в посольстве. Об этом сообщил «Риамо» начальник управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко.

«Единственное последствие включения Норвегии в список - сокращение количества вакансий в посольстве для москвичей. Но какого-то влияния на экономику Москвы, а тем более России, это не окажет», – уверен Поляченко.

По словам эксперта, решение о включении Норвегии в перечень недружественных стран является обоснованным, так как страна «последовательно проводит недружественную деятельность» по отношении к России.

Ранее «Российская газета» сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин расширил список недружественных России государств, включив в него Норвегию.

По данным «Пятого канала», против страны будут введены ограничения, касающиеся работы посольств - для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать работников, находящихся на территории России. Так, за Норвегией теперь закреплен лимит в 27 человек.