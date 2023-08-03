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НовостиВ мире3 августа 2023 19:01

В пригороде Стокгольма в беспорядках пострадали 55 человек

Задержаны от 100 до 200 человек
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В пригороде Стокгольма в беспорядках пострадали 55 человек

В пригороде Стокгольма в беспорядках пострадали 55 человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пригороде Стокгольма Йэрвафэлтет на фестивале культуры "Эритрея Скандинавия" прошли массовые беспорядки. Задержаны от 100 до 200 человек, еще 55 получили травмы, среди них трое полицейских.

Участники протеста бросали камни, на место ЧП прибыло около 100 сотрудников полиции. Также на месте работали сотрудники службы спасения. Движение автомобилей в районе проведения фестиваля перекрыли.

"Сейчас полиция насчитала 52 человека, получивших травмы. Среди них травмы разного характера - от тех, которые требуют стационарного лечения, до ранений и болезненных ощущений", - сообщает телеканал SVT со ссылкой на местных сотрудников правоохранительных органов.

В середине июля 2023 года около 3,8 тысяч человек задержали в общей сложности во время массовых беспорядков во Франции после убийства полицейским 17-летнего водителя.