Путин и африканские лидеры выступили за устранение препятствий экспорту зерна из РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский президент Владимир Путин и лидеры семи африканских стран выступили за устранение ограничений по экспорту российского зерна и удобрений. Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам встречи лидеров стран Африки и главы российского государства, которая состоялась 28 июля.

Согласно заявлению, лидеры призывают к конкретным шагам, чтобы устранить препятствия экспорта российского зерна и удобрений. Данная мера поможет возобновить реализацию зерновой сделки.

"Это позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН, которая была одобрена 22 июля 2022 года в Стамбуле", - говорится в заявлении, опубликованном администрацией президента ЮАР.

Также главы государств призвали организацию принять необходимые меры для разблокировки 200 тыс. тонн удобрений из РФ. Они были заблокированы в морских портах ЕС. Это необходимо для немедленной и бесплатной доставки в африканские страны, - отмечается в документе.

Ранее Владимир Путин говорил, что Россия уважительно относится к мирным инициативам Африки и внимательно их рассматривает.