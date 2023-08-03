MWM: российский Су-35 показал ошеломляющие результаты на Украине

Су-35 ВКС России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские истребители Су-35 продемонстрировали высокую эффективность в украинском конфликте. Об этом пишет издание Military Watch.

По данным автора, Су-35 принимал участие в крупных воздушных боях с истребителями ВВС Украины и одержал ошеломляющие победы. Также в статье говорится, что данные военные самолеты используются российской стороной для обеспечения высокого уровня превосходства в воздухе. Именно поэтому они играют ключевую роль в конфликте.

В публикации говорится, что данные истребители конкурентоспособны по многим показателям, Су-35 имеет большие возможностей для ведения радиоэлектронной борьбы, а также он способен сканировать цели за короткое время.

В конце июля 2023 года объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала российскому минобороны партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31 для Воздушно-космических сил РФ.