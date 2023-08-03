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НовостиПолитика3 августа 2023 20:14

В Харьковской области прогремели взрывы

Воздушная тревога объявлена в Черкасской области
Сергей ГАПЧУК
В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области прогремели взрывы

Фото: REUTERS

В Харьковской области прогремели взрывы, об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Харьковской области. Тревога тем временем также в Черкасской области», - говорится в сообщении.

По данным сервиса оповещения населения, воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе и в Харьковской области.

Как писал сайт KP.RU, ночью 3 августа в подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал громкий взрыв, об этом сообщил Владимир Рогов.

Он отметил, что причиной взрыва стал «прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре», используемой боевиками ВСУ для ведения боевых действий.

30 июля в подконтрольном Киеву городе Херсон прогремели взрывы, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября.