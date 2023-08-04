Захарова назвала фарсом слова Борреля о попытке России подсадить страны на свое зерно Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала фарсом обвинения со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес России о якобы попытке Москвы подсадить развивающиеся страны на свое зерно.

«Это какой-то фарс», - написала Захарова.

Она подчеркнула, что год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает странам зерно по низким ценам с целью сделать их «зависимыми».

По его словам, пока мир имеет дело с перебоями в поставках и ростом цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам.

По словам Борреля, в отношении России не вводились санкции на экспорт продуктов питания и сельскохозяйственных удобрений в третьи страны.

Напомним, 19 июля во время совещания с правительством Владимир Путин высказался насчет разорванной украинской зерновой сделки.

Глава государства подчеркнул, что продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вот почему мы возразили против продления этой так называемой сделки. Начиная с 18 июля, её реализация была завершена.