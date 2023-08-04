Решением суда Трамп отпущен под обязательство о явке и соблюдении законов Фото: REUTERS

Суд в Вашингтоне решил не арестовывать экс-президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, он отпущен под обязательство о явке.

Прокуратура не настаивала на аресте Трампа, а указала, что с политика необходимо взять обязательство о явке по вызову и о соблюдении законов.

Суд это требование поддержал, а Трамп согласился с выдвинутыми условиями.

Как писал сайт KP.RU, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности более 500 лет тюрьмы.

Политик подчеркнул, что ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате «объявленной левыми охоты на ведьм».

Напомним, экс-президента США Дональда Трампа могут признать предводителем «внутренних террористов», за это ему может грозить до 50 лет тюрьмы.

6 января 2021 года группа сторонников Трампа, убежденных, что у него победа на выборах была украдена демократами, проникла в Капитолий. Позже их назвали «внутренние террористы», за что свыше сотни человек были арестованы и получили реальные сроки.

Теперь утверждается, что это Трамп стоял во главе «заговора» против святых процедур, а значит, он никто другой, как главарь этих самых «террористов».

Ранее Трамп уже был обвинен по двум уголовным делам - за якобы выплату денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс и за незаконное удержание и ненадлежащее хранение секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго.