Конгрессмен Грин назвала новые обвинения Трампу вмешательством в выборы 2024 года Фото: REUTERS

Новые обвинения против Дональда Трампа являются вмешательством в выборы 2024 года и способом упрятать за решетку главного оппонента Байдена, об этом заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

«Минюст Байдена активно вмешивается в выборы», - написала она в соцсети.

По ее словам, власти пытаются посадить за решетку главного политического оппонента Байдена – президента Дональда Трампа

Как писал сайт KP.RU, суд в Вашингтоне решил не арестовывать экс-президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, он отпущен под обязательство о явке.

Отмечалось, что прокуратура не настаивала на аресте Трампа, а указала, что с политика необходимо взять обязательство о явке по вызову и о соблюдении законов.

Суд это требование поддержал, а Трамп согласился с выдвинутыми условиями.

Напомним, днем ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности более 500 лет тюрьмы.