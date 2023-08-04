Российские силовики установили военкомов ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР Фото: REUTERS

Российские силовики установили военкомов ВСУ, которые руководят мобилизацией на подконтрольной киевскому режиму части ДНР, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника силовых структур РФ.

«В ходе проведения оперативных мероприятий получены данные об уроженце Донецкой области Атрюхе Вадиме Игоревиче и уроженцах Мурманской области: Глущенко Андрее Аркадьевиче и Петрове Сергее Геннадьевиче», - заявил собеседник.

Он отметил, что в настоящее время все трое проводят «мобилизационные мероприятия на территории пока подконтрольной киевскому режиму Донецкой области».

«Именно они являются причиной того, что мобилизованные граждане Донецкой области с временно подконтрольной Украине территории вынуждены воевать со своими соседями в ДНР», - подчеркнул сотрудник.

Как писал сайт KP.RU, 24 июля бывший главный военный комиссар Одесской области Евгений Борисов задержан украинскими силовиками в Киеве по подозрению в незаконном обогащении на сумму более 188 млн гривен.

Предполагается, что Борисов получал взятки будучи военкомом, осуществлял махинации с бюджетными средствами.

По данным украинских журналистов, у него имеется вилла в Испании, офис, а также несколько автомобилей, общей стоимостью в несколько миллионов долларов. Учитывая то, что экс-военком пытался скрываться от силовиков, украинская прокуратура просит оставить его под стражей без возможности внести залог.