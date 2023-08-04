МИД РФ: Запад оказывает давление на Грузию из-за диалога с Россией Фото: Александр КОЦ

Запад оказывает неприкрытое давление на Грузию в вопросе ее диалога с Россией, об этом ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

«Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси», - сказал дипломат.

По его словам, ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают.

Гончар добавил, что Россия рассматривает попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами.

Как писал сайт KP.RU, 27 июля после остановки в Батуми круизного лайнера с россиянами на борту грузинские оппозиционеры начали выражать свое недовольство по этому поводу.

Лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе обвинил правящую партию в пророссийском политическом курсе.

31 июля мэр Тбилиси Кахабер Каладзе заявил, что протест жителей Батуми против прибытия из Сочи круизного лайнера Astoria Grande был направлен против мирного развития Грузии.

«Этот протест направлен против Грузии – оппозиции не нравится, что в стране мир», – сказал он журналистам.

Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.

Исключение сделано для граждан, въезжающих в Россию, чтобы здесь работать. Или приезжающих более, чем на 90 дней. В том числе, для получения образования. Другим указом Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в эту закавказскую республику и продажи туров туда.