AFP: Мятежники в Нигере денонсировали военные соглашения с Францией Фото: REUTERS

Мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией, об этом сообщило агентство France-Presse.

Как писал сайт KP.RU, 27 июля стало известно, что военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума. Сообщалось, что представители армии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента, закрытии границ и введении комендантского часа.

Нигер считался одним из последних оплотов западного влияния в Африке, особенно из-за стратегических запасов урана, который является ключевым ресурсом для атомной энергетики Франции. До 40% урана, потребляемого французами, поставляется именно из Нигера.

Именно в Нигер передислоцировались французские войска после своего ухода из Мали.

Свергнутый президент Мохамед Базум хорошо известен своей профранцузской позицией и тесными связями с США и Великобританией.