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НовостиПолитика3 августа 2023 23:58

AFP: Мятежники в Нигере лишили полномочий послов страны в США и Франции

Также отозваны полномочия послов в Нигерии и Того
Сергей ГАПЧУК
AFP: Мятежники в Нигере лишили полномочий послов страны в США и Франции

AFP: Мятежники в Нигере лишили полномочий послов страны в США и Франции

Фото: REUTERS

Мятежники, захватившие власть в Нигере, лишили полномочий четырех послов страны за рубежом, об этом сообщило агентство France-Presse.

«Полномочия чрезвычайных и полномочных послов Республики Нигер во Франции, Нигерии, Того и США отозваны», - говорится в сообщении, зачитанном по национальному телевидению.

Как писал сайт KP.RU, мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией.

3 августа госдепартамент сообщил, что США сохраняют посольство в Нигере и рассчитывают на скорое прибытие туда нового американского посла.

Ранее госдепартамент распорядился об отъезде неосновного персонала посольства в Ниамее и семей дипломатов.

Напомним, 27 июля группа военнослужащих Нигера выступила с видеообращением по национальному телевидению, заявив, что свергла президента страны Мохамеда Базума.

Нигер считался одним из последних оплотов западного влияния на континенте, особенно из-за стратегических запасов урана, который является ключевым ресурсом для атомной энергетики Франции.