Посол РФ Антонов: США пытаются занизить значимость саммита Россия-Африка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США из-за желания нанести России стратегическое поражение пытаются занизить значимость саммита Россия – Африка, об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести нам стратегическое поражение, в том числе на «экономическом фронте», буквально ослепили вашингтонских чиновников», - сказал Антонов.

По мнению дипломата, именно этим обстоятельством объясняются попытки США сначала сорвать проведение, а теперь и занизить значимость второго саммита Россия - Африка.

«Здесь до сих пор не могут прийти в себя от мысли, что Россия... в ближайшие месяцы безвозмездно поставит ряду африканских стран по 25-50 тысяч тонн зерна», - подчеркнул посол.

Глава дипмиссии указал, что «мантры о чуть ли не чудодейственности украинского зерна» не имеют никакого обоснования.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фарсом обвинения со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес России о якобы попытке Москвы подсадить развивающиеся страны на свое зерно.

Она подчеркнула, что год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее.

Напомним, 19 июля во время совещания с правительством Владимир Путин заявил, что продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вот почему мы возразили против продления этой так называемой сделки. Начиная с 18 июля, её реализация была завершена.

Глава государства добавил, что Россия не против вывоза украинского зерна как такового, но сначала должны быть выполнены все наши условия.

Речь о снятии санкций с экспорта нашей агропродукции и удобрений, подключения к SWIFT «Россельхозбанка» или его дочки, свободный фрахт судов для перевозки российского зерна.