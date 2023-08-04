Sputnik Латвия: Экс-депутату Знотиньшу грозит штраф из-за угроз русскому соседу Фото: REUTERS

Экс-депутату Сейма Рейнису Знотиньшу, подавшему жалобу на своего русскоязычного соседа, грозит административный процесс о мелком хулиганстве, об этом написало издание Sputnik Латвия.

«Знотиньш написал в соцсетях, что русскоязычный сосед его чуть не задушил за то, что он попросил его говорить по-латышски», - говорится в публикации.

Однако, полиция сочла виновником конфликта самого Знотиньша и начала административный процесс о мелком хулиганстве, за которое полагается либо предупреждение, либо штраф до 500 евро.

По данным агентства, позже в соцсетях появилось видео конфликта, где бывший депутат спровоцировал соседа, назвав его «ватником» и угрожая выслать всех русскоязычных из страны.

Как писал сайт KP.RU, 9 июля издание Delfi сообщило, что жители Латвии стали получать уведомления о штрафах за то, что они поздравляли или реагировали на поздравления в сети с Днем Победы 9 мая.

По данным источника, письма со штрафами пришли десяткам латвийцам. 9 мая они пересылали друг другу поздравительные открытки или же оставляли в социальных сетях реакции с комментариями на публикации ко Дню Победы.

Полиция Латвии провела мониторинг соцсетей, вычислив «нарушителей», и стала формировать административные дела о штрафах в размере до 350 евро.

Русский союз Латвии призвал получивших штрафы граждан обжаловать их, назвав действия местных властей противозаконными.